Управление Роспотребнадзора по Владимирской области организовало «горячую линию» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. С 24 ноября по 5 декабря специалисты ведомства ответили на 340

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области организовало «горячую линию» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. С 24 ноября по 5 декабря специалисты ведомства ответили на 340 обращений. Больше всего граждан интересовались, каким образом инфекция передаётся и кто может находиться в группе риска – 29% консультаций. На втором месте по популярности – вопросы профилактики ВИЧ-инфекции (17,6%). Чуть меньше –