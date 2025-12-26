С 1 по 22 декабря в полицию поступило 146 заявлений.

Владимирская область столкнулась с волной IT‑мошенничеств: за первые три недели декабря злоумышленники выманили у местных жителей более 72 млн рублей. С 1 по 22 декабря в полицию поступило 146 заявлений о преступлениях с использованием цифровых технологий.19 декабря в УМВД по Владимиру обратилась 62‑летняя женщина. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Он убедил жертву, что ей грозит уголовная ответственность за якобы финансирование терроризма, и выманил 1 млн 800 тыс. рублей. Деньги пенсионерка перевела на указанные мошенником счета.В тот же день в Муроме 73‑летняя пенсионерка отдала 300 тысяч курьеру. Злоумышленник позвонил ей, назвался следователем и убедил « задекларировать» сбережения.Полиция предупреждает: перед новогодними праздниками мошенники активизируются и используют все новые схемы обмана.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .