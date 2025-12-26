Следственный комитет по Владимирской области организовал проверку по факту обрушения бетонных оснований двух балконов в жилом доме на 1-м Коллективном проезде во Владимире. Поводом

Следственный комитет по Владимирской области организовал проверку по факту обрушения бетонных оснований двух балконов в жилом доме на 1-м Коллективном проезде во Владимире. Поводом послужила информация из СМИ, что фрагменты конструкций, включая бетон и арматуру, упали на тротуар, что создаёт потенциальную угрозу для жителей города. Проверка начата по поручению руководителя регионального следственного управления Александра Кулакова.