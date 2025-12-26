Брак был заключен женщиной, проходящей процедуру банкротства, с целью получения финансовой выгоды.

Во Владимирской области Ковровская городская прокуратура выявила нарушения семейного законодательства, связанные с мерами социальной поддержки участника СВО, пропавшего без вести. Об этом рассказили в пресс-службе ведомства.Житель Коврова, заключивший контракт с Минобороны, перед отбытием на СВО зарегистрировал брак с женщиной, с которой не проживал и не общался. Расследование показало, что брак был заключен женщиной, проходящей процедуру банкротства, с целью получения финансовой выгоды.По решению суда этот брак признан недействительным. Все положенные меры государственной поддержки теперь назначены матери и другим членам семьи пропавшего без вести военнослужащего. Ковровская городская прокуратура продолжает контролировать соблюдение семейного законодательства.