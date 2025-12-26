Во втором чтении депутаты областного ЗакСобрания утвердили главный финансовый документ региона на ближайшую трехлетку. Поправки вносили как парламентарии, так и губернатор Александр

Во втором чтении депутаты областного ЗакСобрания утвердили главный финансовый документ региона на ближайшую трехлетку. Поправки вносили как парламентарии, так и губернатор Александр Авдеев. Об этом на итоговом заседании рассказал исполняющий обязанности министра финансов области Максим Васенин. Ко второму чтению, доходы и расходы бюджета 2026 года увеличены на 4,5 миллиарда рублей и теперь составляют 124,1 и