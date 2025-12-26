По итогам проверки руководителям школ вынесены представления, по которым уже принимаются меры.

Во Владимирской области Суздальская межрайонная прокуратура совместно с Роспотребнадзором провела масштабную проверку школ района, выявив серьезные нарушения санитарных норм в пяти образовательных учреждениях. Об этомСреди проблем — дефекты полов в рекреациях, библиотеках и санузлах, а также протечки стен и потолков.По итогам проверки руководителям школ вынесены представления, по которым уже принимаются меры. Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Прокуратура продолжает контролировать устранение всех нарушений.