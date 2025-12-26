Власти опубликовали график работы аптечных пунктов.
Жители Владимирской области, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение, смогут получить необходимые препараты в январские праздничные дни 2026 года. Власти опубликовали график работы аптечных пунктов и государственных медучреждений, а также запустили «горячую линию» для консультаций.
Если возникнут вопросы по льготному лекарственному обеспечению, можно позвонить на «горячую линию» службы 122 (нужно нажать кнопку 5). Линия будет доступна в следующие дни:
3 января 2026 г. — с 8:00 до 17:00;
5 января 2026 г. — с 8:00 до 17:00;
6 января 2026 г. — с 8:00 до 17:00;
8 января 2026 г. — с 8:00 до 17:00;
9 января 2026 г. — с 8:00 до 17:00;
10 января 2026 г. — с 8:00 до 17:00.
Полный график работы аптечных пунктов в праздничные дни размещен