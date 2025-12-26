Власти опубликовали график работы аптечных пунктов.

Жители Владимирской области, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение, смогут получить необходимые препараты в январские праздничные дни 2026 года. Власти опубликовали график работы аптечных пунктов и государственных медучреждений, а также запустили «горячую линию» для консультаций.Если возникнут вопросы по льготному лекарственному обеспечению, можно позвонить на «горячую линию» службы 122 (нужно нажать кнопку 5). Линия будет доступна в следующие дни:3 января 2026 г. — с 8:00 до 17:00;5 января 2026 г. — с 8:00 до 17:00;6 января 2026 г. — с 8:00 до 17:00;8 января 2026 г. — с 8:00 до 17:00;9 января 2026 г. — с 8:00 до 17:00;10 января 2026 г. — с 8:00 до 17:00.Полный график работы аптечных пунктов в праздничные дни размещен