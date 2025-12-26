Из‑за низких зарплат компания испытывала острую нехватку рабочих, и предприниматель решил привлечь к труду иностранцев.

В Александрове суд вынес приговор двум братьям, организовавшим незаконное пребывание иностранных граждан на территории России. Мужчины использовали иностранцев на своем производстве, несмотря на отсутствие у тех необходимых документов., один из братьев — генеральный директор предприятия по переработке пластика. Из‑за низких зарплат компания испытывала острую нехватку рабочих, и предприниматель решил привлечь к труду иностранцев. В сговоре с братом — менеджером по продажам — он с января 2023 года по апрель 2025 года нашел девятерых иностранцев, приехавших в Россию по туристической визе.Братья пошли на хитрость: переоборудовали производственные помещения под жилье, установили там спальные места и бытовую технику, а затем поселили туда мигрантов. При этом предприниматели прекрасно знали, что у иностранцев нет ни регистрации, ни миграционного учета, ни разрешения на работу.Нелегальные работники трудились на производстве полимерных гранул и получали зарплату. Однако схема была раскрыта: суд признал братьев виновными по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ группой лиц по предварительному сговору).Приговор суров: один из братьев отправится в колонию общего режима на 5 лет и 3 месяца, второй — на 5 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.Всех иностранных работников уже депортировали из России.