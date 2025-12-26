Приобретение финансировалось из федерального и областного бюджетов.

Главное управление МЧС России по Владимирской области получило крупное пополнение автопарка — 12 новых спецмашин. Торжественная передача состоялась 23 декабря, накануне Дня спасателя Российской Федерации.Автопарк пополнился 4 автоцистернами на шасси «КАМАЗа» и «Урала» и 8 внедорожниками — «УАЗ‑Патриот» и «Нива». Приобретение финансировалось из федерального и областного бюджетов, в областном правительстве.Обновление автопарка — важный шаг для региона, где ежедневно на дежурстве находятся более 300 сотрудников МЧС и 100 единиц спецтехники. В 2025 году спасатели потушили свыше 2 700 пожаров, спасли 205 человек и уберегли материальные ценности на сумму более 190 миллионов рублей.