Владимир продолжает развивать туристическую инфраструктуру. В рамках муниципальной программы в историческом ядре города устанавливаются стилизованные указатели для туристов. Работа

Владимир продолжает развивать туристическую инфраструктуру. В рамках муниципальной программы в историческом ядре города устанавливаются стилизованные указатели для туристов. Работа ведётся поэтапно: в 2024 году появилось 27 указателей. В 2025-м развитие продолжилось — появилось 15 новых навигационных столбов с 60 информационными табличками. Евгений Раснянский, начальник отдела развития туризма администрации г. Владимира Благодаря успешному участию в конкурсе