За 11 месяцев 2025 года в столице Владимирской области на свет появились 2 518 младенцев. Статистику по новорождённым и популярным именам опубликовала городская администрация. Согласно данным,

За 11 месяцев 2025 года в столице Владимирской области на свет появились 2 518 младенцев. Статистику по новорождённым и популярным именам опубликовала городская администрация. Согласно данным, мальчиков родилось больше – 1311, девочек – 1207. Среди новорождённых Владимира сохранилась традиционная популярность классических имён. Самые частые имена для мальчиков: Михаил и Тимофей. Также в лидерах Александр, Дмитрий