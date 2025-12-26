Достигнутые результаты и накопленный опыт сотрудники учреждения представляют в новом выпуске журнала «Эковестник33».

Уже шесть лет ГБУ ВО «Экорегион» активно работает над повышением уровня экологической культуры и экологического сознания жителей Владимирской области.Достигнутые результаты и накопленный опыт сотрудники учреждения представляют в новом выпуске журнала «Эковестник33». Каждый ежегодный выпуск – это шанс окунуться в мир экологии, почерпнуть новые знания и внедрить в быт полезные экологичные привычки.В этом году команда ГБУ ВО «Экорегион» решила посвятить журнал одному из основных направлений деятельности учреждения - экологическому просвещению. Читателей журнала ждет знакомство со значительными успехами организации в экологической сфере, погружение в увлекательный мир природы, обогащение своих знания и освоение полезных повседневных эко привычек, способствующие сохранению окружающей среды.Этот выпуск журнала получился по-настоящему живым и насыщенным. В нем гармонично сочетаются лучшие работы участников экологических конкурсов, впечатляющие снимки природы Владимирской области и природоохранных акций, а также интересные мастер-классы. Всё это наглядно подчеркивает ценность бережного отношения к нашему региону.Кроме того, читатели найдут здесь познавательные советы и рекомендации по сортировке отходов и экономии ресурсов. Особое внимание уделено опыту организации эко-субботников и активному участию жителей региона в защите природных богатств. Таким образом, каждый номер журнала становится важным источником вдохновения и практических идей для всех, кому небезразлична судьба родного края.Журнал выходит в электронном формате и доступен для просмотра и скачивания на официальном сайте ГБУ ВО «Экорегион» - https://ecoreg33.ru/.