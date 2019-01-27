Екатерина Андреева восхищает свежестью и
моложавым внешним видом. 57-летняя телеведущая частый гость в кабинете
косметолога.
Екатерина Андреева восхищает свежестью и
моложавым внешним видом. 57-летняя телеведущая частый гость в кабинете
косметолога.
Андреева опубликовала в личном Instagram
короткую видеозапись. Звезда запечатлела себя в кабинете врача-косметолога. Лицо
Екатерины покрывают специальным косметическим средством, а после ее голову обворачивают фольгой. Видимо, в таких масках и заключается секрет вечной молодости звезды.
"Позолоти ручку? Неет, это не серьезно, а
вот посеребри личико – это уже интереснее. Водород на службе ее Величества
Красоты. В хорошем смысле – водородная 💣💣💣,но -мирная, без жертв, которых требует #красота Конечно, опасения,
что моя @zyryanovakristina сейчас тут нахимичит были( все же помнят, как на
уроке химии в школе можно было опыты проводить😂😂😂,и ,взорвав колбу кричать-спасайся, кто может👻👻👻)но она ,как мистер Бонд, все взболтала🍸,а смешивала аккуратненько и в результате получился отличный
результат. Вот что наука животворящая делает☝(здесь орфография и пунктуация автора сохранена.
– Прим. ред.)", – написала звезда под публикацией.