Екатерина Андреева восхищает свежестью и моложавым внешним видом. 57-летняя телеведущая частый гость в кабинете косметолога.

Екатерина Андреева восхищает свежестью имоложавым внешним видом. 57-летняя телеведущая частый гость в кабинетекосметолога.Андреева опубликовала в личном Instagramкороткую видеозапись. Звезда запечатлела себя в кабинете врача-косметолога. ЛицоЕкатерины покрывают специальным косметическим средством, а после ее голову обворачивают фольгой. Видимо, в таких масках и заключается секрет вечной молодости звезды."Позолоти ручку? Неет, это не серьезно, авот посеребри личико – это уже интереснее. Водород на службе ее ВеличестваКрасоты. В хорошем смысле – водородная 💣💣💣,но -мирная, без жертв, которых требует #красота Конечно, опасения,что моя @zyryanovakristina сейчас тут нахимичит были( все же помнят, как науроке химии в школе можно было опыты проводить😂😂😂,и ,взорвав колбу кричать-спасайся, кто может👻👻👻)но она ,как мистер Бонд, все взболтала🍸,а смешивала аккуратненько и в результате получился отличныйрезультат. Вот что наука животворящая делает☝(здесь орфография и пунктуация автора сохранена.– Прим. ред.)", – написала звезда под публикацией.