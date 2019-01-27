Герцог и герцогиня Сассекские находятся под пристальным наблюдением сотрудников служб безопасности. В адрес Меган Маркл и принца Гарри поступают угрозы.

Герцог и герцогиня Сассекские находятся подпристальным наблюдением сотрудников служб безопасности. В адрес Меган Маркл ипринца Гарри поступают угрозы.На днях августейшая чета стала мишенью дляультраправой радикальной организации. Члены группировки грозят организовать террористическийакт на мероприятии, в котором заявлено участие герцога и его супруги.Правоохранительные органы приняли всенеобходимые меры для обеспечения безопасности Меган и Гарри. Однако утелохранителей звезд возникли опасения – авто, в котором передвигается принци его беременная жена, может представлять опасность.Машина оборудована системой самоблокировкидверей, которые не позволят в случае чего быстро попасть в салон. Сейчассотрудники собственной безопасности королевского дома, решают, что предпринять."Меган и Гарри любят встречаться спубликой и общаться с толпами поклонников. И хотя закрытая дверь автомобиля кажетсятривиальной вещью, в случае террористической угрозы это может сыграть на руку злоумышленникам.Монаршая чета должна иметь возможность попасть в салон за считанные секунды", -отмечаетодин из телохранителей герцога и герцогини. Об этом сообщает The Daily Express.