Герцог и герцогиня Сассекские находятся под
пристальным наблюдением сотрудников служб безопасности. В адрес Меган Маркл и
принца Гарри поступают угрозы.
Герцог и герцогиня Сассекские находятся под
пристальным наблюдением сотрудников служб безопасности. В адрес Меган Маркл и
принца Гарри поступают угрозы.
На днях августейшая чета стала мишенью для
ультраправой радикальной организации. Члены группировки грозят организовать террористический
акт на мероприятии, в котором заявлено участие герцога и его супруги.
Правоохранительные органы приняли все
необходимые меры для обеспечения безопасности Меган и Гарри. Однако у
телохранителей звезд возникли опасения – авто, в котором передвигается принц
и его беременная жена, может представлять опасность.
Машина оборудована системой самоблокировки
дверей, которые не позволят в случае чего быстро попасть в салон. Сейчас
сотрудники собственной безопасности королевского дома, решают, что предпринять.
"Меган и Гарри любят встречаться с
публикой и общаться с толпами поклонников. И хотя закрытая дверь автомобиля кажется
тривиальной вещью, в случае террористической угрозы это может сыграть на руку злоумышленникам.
Монаршая чета должна иметь возможность попасть в салон за считанные секунды", -отмечает
один из телохранителей герцога и герцогини. Об этом сообщает The Daily Express.