Во время Фурмановской лыжни в Ивановской области водитель снегохода сбил пятилетнего мальчика, который скатывался с горки. Скрыться 48-летний мужчина после ДТП не смог.

Во время "Фурмановской лыжни" в Ивановской области водитель снегохода сбил пятилетнего мальчика, который скатывался с горки. Скрыться 48-летний мужчина после ДТП не смог.Как уточняет ТАСС со ссылкой на региональное УГИБДД, мальчик получил травму головы. У водителя отсутствовали права, а транспортное средство не было зарегистрировано. В прошлом году мужчина нарушил правила дорожного движения не менее 10 раз.