Водоляем не стоит рассчитывать на увеличение доходов, а вот Раков и Стрельцов последний месяц зимы обещает порадовать в материальном плане. Гороскоп на февраль для всех знаков зодиака астролог из Центра прогнозирования и психологии АструС Михаил Чистяков.

Водоляем не стоит рассчитывать на увеличение доходов, а вот Раков и Стрельцов последний месяц зимы обещает порадовать в материальном плане. Гороскоп на февраль для всех знаков зодиака астролог из Центра прогнозирования и психологии Михаил Чистяков.ОВЕНДля Овнов февраль обещает стать успешным. Сейчас только от ваших собственных усилийзависит доход и, если вы не будете сидеть сложа руки, есть все шансы егоувеличить или хотя бы получить премию от начальства за труды. Поэтому отпуск Овнам наэто время лучше не планировать – продуктивнее будет провести месяц за работой,а отдохнуть еще будет время. Если для работы необходимо завести новыезнакомства, например, найти клиентов или партнеров, то этим лучше заняться впервой декаде месяца.ТЕЛЕЦСилы типичных Тельцов могут подвестив этом месяце, по крайней мере, в его первой половине. Постарайтесь на этотпериод не назначать важных мероприятий и проектов, сейчас лучше набираться сили готовиться к покорению новых вершин. Можно даже отправиться в отпуск, еслиесть такая возможность. А вот со второй половины февраля Тельцы могут смело братьбыка за рога и работать в полную силу. Если возникнут какие-то трудности,обращайтесь к своим коллегам и друзьям. За вас они, конечно, ничего не сделают,но помочь советом могут.БЛИЗНЕЦЫВ гороскопе на февраль 2019 года говорится, что Близнецам лучше не строить глобальных планов позахвату мира на первую декаду месяца – вашей энергии на их осуществление можетпопросту не хватить. После этого периода стоит трудиться усерднее, однакобольших побед на производстве ожидать в этом месяце все равно не стоит. Но в будущем вашистарания обязательно оценят и вознаградят. Можно заниматься поиском новыхсвязей, которые пригодятся вам в вашей работе. Хороший месяц для тех Близнецов,кто работает заграницей либо с иностранными партнерами и товарами.РАКЧтобы совершить рывок вкарьере, Ракам нужно приложить для этого все усилия в первой половине месяца. Вашихсил в это время хватит на осуществление любого вашего плана – не упустите возможность продуктивно потрудиться. Если вам потребуется материальная помощь,обратитесь к партнерам, причем, необязательно только по бизнесу –партнеры по браку тоже могут помочь. В то же время, если вашим коллегам самимпотребуется какая-то поддержка, окажите ее, не нужно гнаться только засобственной прибылью.ЛЕВДля типичных Львов февраль – успешныймесяц. Его первую половину можно посвятить обучению. Можно изучить что-тосовершенно новое, а можно пройти курсы повышения квалификации или что-топохожее, что пригодится вам в вашей работе уже сейчас. Вторая же половинафевраля хорошо подходит для побед на трудовом поприще – не прячьтесь в тенисвоих коллег, покажите всем, на что вы действительно способны. Особенно удачносложится месяц для тех Львов, кто работает в сфере обслуживания или медицине.ДЕВАДевам больших дивидендов февраль не принесет, но и плохим месяц не будет. Сейчасбольше хочется отдыхать, а не работать, творить и создавать, но эту энергиюможно направить и в нужное русло. В любой деятельности можно найти творческийподход, главное, не бояться мыслить нестандартно. А если ваша работа связана спраздниками, весельем, играми или детьми, то в феврале точно не стоитрасслабляться и бездельничать. Согласно гороскопу на февраль, во второй половине месяца Девы могутуспешно заняться обучением.ВЕСЫТипичным представителям знака Весы стоит уступить в этом месяце дорогу более активным коллегам – побудьте у них наподхвате, а свое вы еще наверстаете позже. Для индивидуальных проектов не самоелучшее время, но вместе с командой вы сможете добиться успеха. А пока на работепальма первенства не у вас, можно больше времени уделять семье, что поможетналадить погоду в доме. Кстати, если ваша деятельность связана с недвижимостью,месяц обещает быть благоприятным в материальном плане.СКОРПИОНСкорпионам не стоит отделяться от коллектива и брать на себя слишком много обязательствна рабочем месте. Это не только не принесет желаемого результата, но и можетиспортить отношения с коллективом. Сейчас лучше работать в командевместе со всеми. При этом предлагать какие-то новые интересные идеи вам никтоне запрещает. Хороший месяц в материальном плане для тех Скорпионов, чьядеятельность связана с общением, торговлей, логистикой, журналистикой,интернетом или обучением других людей.СТРЕЛЕЦПоследний зимний месяц обещаетпорадовать типичных Стрельцов в материальном плане. Постарайтесь не отлыниватьот работы, чтобы получить свою заслуженную награду в денежном виде. Впрочем,доход может быть не только от вашей основной трудовой деятельности. Гороскоп на февраль 2019 года показывает: послепервой декады месяца можно заняться недвижимостью, если вам необходимоприобрести или сдать какое-то помещение. На работе наиболее активно вы сможетепроявить себя во второй половине месяца – не бойтесь стать лидером напроизводстве.КОЗЕРОГДля Козерогов сейчас не самое лучшее время для праздногоотдыха, особенно если вы хотите добиться какого-то успеха на рабочем месте и увеличитьсвой доход. Сейчас он зависит только от ваших собственных усилий и умения договариваться с людьми. После первой декады февраля можноуспешно заняться маркетинговыми исследованиями, которые пригодятся вам дляработы, а также рекламой и поиском новых клиентов или каких-то других полезныхсвязей. Вторая половина месяца активно пройдет для тех Козерогов, кто работает в сфереразвлечений и праздников.ВОДОЛЕЙВ этом месяце у Водолеев нет каких-топоказателей на увеличение ваших доходов, по крайней мере, из привычных источников. Однако, это удачное время для тех, кто профессионально занимается эзотерикой,астрологией или магией, либо работает в каких-то закрытых учреждениях, например,в больницах или тюрьмах. Если вам необходимо завязать новые знакомства илизаключить с кем-то контракт, февраль для этого хорошо подходит – сейчас высможете договориться с людьми на выгодных условиях благодаря природномуобаянию.РЫБЫГороскоп на февраль для Рыб выглядит вполне удачным. Если вы хотите увеличить свой доход, что-либопредпринимать для этого можно с самого начала февраля. Не сидите без дела, ведьпод лежачий камень вода не течет, и тогда у вас все получится. А уже послепервой декады месяца можно смело заняться поиском новых клиентов, партнеров илиинвесторов – в зависимости от того, кто вам нужен. Сейчас общительностьсыграет на руку, и вы сможете завести полезные связи, которые ещепригодятся в работе.