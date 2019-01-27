В обществе продолжаются разговоры о получении миллионов от государственной компании на поддержку нового проекта Аллы Пугачевой. Многие были возмущены подобным подходом.

В обществе продолжаются разговоры о получении миллионов от государственной компании на поддержку нового проекта Аллы Пугачевой. Многие были возмущены подобным подходом."Хочет народная артистка СССР вернуться на сцену – это ее право. Хотят ее видеть поклонники на сцене – пусть покупают билеты, даже за огромные деньги. Хочет Пугачева привлечь спонсоров для организации концерта из среды частных компаний – не вижу ничего криминального", – в разговоре с "Дни.ру" член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян."Но причем здесь, извините, деньги госкомпании? Зачем перед людьми махать красной тряпкой? Теперь наверняка пойдет новая волна недовольства в ее адрес, которая по правде говоря, не особо и утихала", – подчеркнул он.У Примадонны теперь появилась большая проблема. Ведь это сильный удар по ее репутации. "Алле Борисовне это надо? Этого ли фона она ждала для своего возвращения на сцену? Не думаю. Считаю, что подобное ее решение является большой ошибкой", – рассказал Вадим Манукян.Впрочем, проблема не в самой певице, считает эксперт. "В нашей богатой стране много бедных людей, но деньги почему-то выделяют именно богатым и успешным, да еще и из бюджета госкомпаний. Все согласно девиза – пусть богатые будут богаче, а бедные беднее. Капитализм мать его", – заключил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме.Напомним, 26 января в Сети появились данные о том, что компания "Вертолеты России", которую возглавляет бывший министр обороны Анатолий Сердюков, выделила 40 миллионов рублей без учета НДС. Подобные траты денег многие окрестили "пиром во время чумы".