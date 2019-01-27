Елизавета Боярская показала редкий снимок. В кадре запечатлена вся семья в день рождения ее мамы Ларисы Луппиан, которой 26 января исполнилось 66 лет.

Елизавета Боярская показала редкий снимок. В кадре запечатлена вся семья в день рождения ее мамы Ларисы Луппиан,которой 26 января исполнилось 66 лет."Мы тебя очень любим!Будь здорова и счастлива! Вдохновения и радости дома и на сцене!" – трогательно обратилась звезда к родительнице. Примечательно, что Елизавета на фотовыглядит странно, с очень короткими волосами. Как призналась сама Боярская, она неуспела снять парик и грим после спектакля.