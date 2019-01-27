Британские журналисты выяснили подробности подготовки Соединенного королевства к выходу из Евросоюза по жесткому сценарию - без подписанного соглашения.

Британские журналисты выяснили подробности подготовки Соединенного королевства к выходу из Евросоюза по жесткому сценарию — без подписанного соглашения. Как стало известно телеканалу Sky News, на английских военных базах складируются запасы топлива, продуктов, запасных частей и боеприпасов. Базы королевства за рубежом также насыщаются всем необходимым, пишет РИА Новости.Военные предполагают, что Brexit "без сделки" приведет к транспортно-логистическим проблемам, а от этого могут пострадать "важные оборонные задачи".Подготовка баз к 29 марта в рамках операции Yellowhammer уже обошлась правительству Великобритании в 23 миллиона фунтов стерлингов.Великобритания озабочена возможными перебоями в снабжении тысяч солдат, матросов и летчиков, а также влиянием Brexit на ход военных операций.Многие депутаты в парламенте Великобритании не поддерживают предложения премьера Терезы Мэй по выходу из ЕС. Новое голосование по соглашению состоится 29 января.