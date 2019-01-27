Валенсия в матче 21 тура чемпионата Испании одержала крупную победу над Вильярреалом с результатом 3:0. Один из трех мячей у победителей забил полузащитник сборной России Денис Черышев.

"Валенсия" в матче 21 тура чемпионата Испании одержала крупную победу над "Вильярреалом" с результатом 3:0. Один из трех мячей у победителей забил полузащитник сборной России Денис Черышев.Денис вышел в стартовом составе "Валенсии" против своего бывшего клуба. Уже на четвертой минуте Муктар Диакаби вывел "летучих мышей" вперед. Черышев отличился на 51 минуте, откликнувшись на передачу Даниэлю Парехо. Это второй гол Дениса в нынешнем чемпионате Испании. Подвел итог встречи Родриго, сделавший счет крупным."Валенсия" выиграла 3:0, набрала 29 очков и поднялась на 7 место. "Вильярреал" с 18 очками занимает предпоследнее, 19 место.