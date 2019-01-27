Дмитрий Шепелев скрывает второго ребенка. Именно к такому
выводу пришли поклонники телеведущего, ознакомившись с его профилем в соцсетях.
Дмитрий Шепелев скрывает второго ребенка. Именно к такому
выводу пришли поклонники телеведущего, ознакомившись с его профилем в соцсетях.
На днях Дмитрий отметил свое 36-летие. В связи с этим шоумен
получил миллионы поздравлений от близких, коллег, друзей и поклонников.
В личном Instagram Шепелев сердечно благодарил всех за теплые пожелания
и опубликовал снимок, где он запечатлен в
очках и с трехдневной щетиной. "36! А дети говорят – 66 😂", – написал он ниже.
Фолловеры
обратили внимание на слово "дети" в подписи. Известно, что Дмитрий
воспитывает сына Платона, которого ему родила певица Жанна Фриске, но слово "дети"
говорит о том, что у шоумена есть еще один малыш.
Судя по всему, Дмитрий косвенно подтвердил, что у его новой пассии есть ребенок. По слухам, звезда вот
уже несколько лет встречается с Екатериной Тулуповой. Шепелев эти
отношения никак не комментирует, однако прессе удалось выяснить, что у его
новой избранницы есть дочь от предыдущих отношений Полина.
Добавим, что о романе Дмитрия и Екатерины
стало известно осенью 2017 года. Молодых людей заметили в кафе. После парочка пару
раз появлялась на светских мероприятиях. Летом 2018 года Тулупова и Шепелев
вместе провели отпуск на побережье Италии. Знаменитость и ее избранница сняли
роскошную виллу, куда взяли и детей.