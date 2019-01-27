Дмитрий Шепелев скрывает второго ребенка. Именно к такому выводу пришли поклонники телеведущего, ознакомившись с его профилем в соцсетях.

Дмитрий Шепелев скрывает второго ребенка. Именно к такомувыводу пришли поклонники телеведущего, ознакомившись с его профилем в соцсетях.На днях Дмитрий отметил свое 36-летие. В связи с этим шоуменполучил миллионы поздравлений от близких, коллег, друзей и поклонников.В личном Instagram Шепелев сердечно благодарил всех за теплые пожеланияи опубликовал снимок, где он запечатлен вочках и с трехдневной щетиной. "36! А дети говорят – 66 😂", – написал он ниже.Фолловерыобратили внимание на слово "дети" в подписи. Известно, что Дмитрийвоспитывает сына Платона, которого ему родила певица Жанна Фриске, но слово "дети"говорит о том, что у шоумена есть еще один малыш.Судя по всему, Дмитрий косвенно подтвердил, что у его новой пассии есть ребенок. По слухам, звезда вотуже несколько лет встречается с Екатериной Тулуповой. Шепелев этиотношения никак не комментирует, однако прессе удалось выяснить, что у егоновой избранницы есть дочь от предыдущих отношений Полина.Добавим, что о романе Дмитрия и Екатериныстало известно осенью 2017 года. Молодых людей заметили в кафе. После парочка парураз появлялась на светских мероприятиях. Летом 2018 года Тулупова и Шепелеввместе провели отпуск на побережье Италии. Знаменитость и ее избранница снялироскошную виллу, куда взяли и детей.