В белорусском Минске соревнованиями танцевальных пар завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Победу по сумме ритм-танца и произвольной программы завоевали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, набравшие 217,98 балла. Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми.

В белорусском Минске соревнованиями танцевальных пар завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Победу по сумме ритм-танца и произвольной программы завоевали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, набравшие 217,98 балла. Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми.От судейского корпуса они получили 206,41 балла. Итальянский дуэт Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри завоевал бронзовые медали (199,84 балла).Еще одна российская пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов стала четвертыми (193,95). На чемпионате Европы россияне завоевали шесть медалей (одно золото, четыре серебра и одну бронзу).