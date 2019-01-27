После взрыва газа в кафе в Саратовской области скончался один из пострадавших, предположительно, сам юбиляр - отмечавший свое 60-летие житель поселка Лысые Горы. СКР опубликовал кадры осмотра выгоревшего заведения.

После взрыва газа в кафе в Саратовской области скончался один из пострадавших, предположительно, сам юбиляр — отмечавший свое 60-летие житель поселка Лысые Горы. СКР опубликовал кадры осмотра выгоревшего заведения."Хлопок сначала маленький, потом газ пошел белый, потом огонь… Упал на пол, пополз к выходу", — рассказал "КП-Саратов" один из посетителей кафе "Рандеву", у которого сильно обгорела спина.Праздничный стол был накрыт на 40 человек, пострадали 22 гостя: 14 из них были госпитализированы, причем шестеро — в крайне тяжелом состоянии. На больничной койке оказались и двое детей шести и 14 лет, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.Сильнее других пострадал Сергей Тихонов — тот человек, ради которого родственники и знакомые и собрались в зале в злополучный вечер."Сам Сергей пострадал сильно, кажется, его даже нельзя было никуда отправлять", — отметил один из очевидцев.Позже появилась информация, что скончался один из пострадавших.СКР уже возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.