Несмотря на требования покинуть Каракас, американские дипломаты продолжают работать в Венесуэле, сообщил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

Несмотря на требования покинуть Каракас, американские дипломаты продолжают работать в Венесуэле, сообщил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо после беседы с ними.Кроме того, Гуайдо заявил, что выборы Венесуэле могут состояться в течение полугода-года. У правительства есть 8 дней, чтобы объявить о выборах, передает "Интерфакс".Его поддержал глава МИД Нидерландов Стеф Блок. Блок написал твит, что народ Венесуэлы вправе решать свое будущее. Если за 8 дней о выборах не объявят, Голландия признает временным президентом Гуайдо.В то же время глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас подтвердил свою готовность к сотрудничеству с США, передает РИА Новости. Однако вмешательства в свои внутренние дела венесуэльцы не допустят.