Известная манекенщица Ирина Шейк, посетившая Москву, не пожелала отвечать на вопросы по поводу своей прически. Журналистов заранее предупредили, что нервировать модель не стоит.

Известная манекенщица Ирина Шейк, посетившая Москву, непожелала отвечать на вопросы по поводу своей прически. Журналистов заранеепредупредили, что нервировать модель не стоит.Приезд Ирины Шейк в Москву вызвал небывалый ажиотаж. Набьюти-мероприятие, ради которого ее и привезли в Россию, модель опоздала -оправдалась тем, что спала всего 2 часа. Как отмечает телеграм-канал "Тольконикому", всем бы так выглядеть после полноценной ночи.В то же время, по данным телеграм-канала, журналистамзапретили задавать вопросы про личную жизнь– с чем, в общем-то, всесогласились. Но, что удивительно, запрет касался также и вопросов относительноволод Ирины.Как предположили авторы телеграм-канала, дело, видимо, втом, что совсем недавно Ирина пришла на вручение премии "Золотой Глобус"со стрижкой каре – а в Москве у нее снова длинные волосы. Однако остаетсязагадкой, чем так смущают Ирину Шейк возможные вопросы о наращивании инакладных прядях.26 января днем была в московском ТЦ "Атриум".Шейк не привыкать к морозной погоде, которая уже несколько дней держится встолице – на ее родине, в Челябинской области, тоже не самый мягкий климат,отмечает Teleprogramma.pro.Супермодель не просто встретилась с поклонниками – всежелающие могли взять у нее автографы и сделать селфи со звездой. Ирина такжедаст небольшое интервью.сейчас 33 года. Модель регулярно участвует впоказах и фотосессиях. За публикациями Ирины Шейк в соцсетях следят около 13миллионов человек.