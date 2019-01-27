Известная манекенщица Ирина Шейк, посетившая Москву, не
пожелала отвечать на вопросы по поводу своей прически. Журналистов заранее
предупредили, что нервировать модель не стоит.
Известная манекенщица Ирина Шейк, посетившая Москву, не
пожелала отвечать на вопросы по поводу своей прически. Журналистов заранее
предупредили, что нервировать модель не стоит.
Приезд Ирины Шейк в Москву вызвал небывалый ажиотаж. На
бьюти-мероприятие, ради которого ее и привезли в Россию, модель опоздала -
оправдалась тем, что спала всего 2 часа. Как отмечает телеграм-канал "Только
никому", всем бы так выглядеть после полноценной ночи.
В то же время, по данным телеграм-канала, журналистам
запретили задавать вопросы про личную жизнь– с чем, в общем-то, все
согласились. Но, что удивительно, запрет касался также и вопросов относительно
волод Ирины.
Как предположили авторы телеграм-канала, дело, видимо, в
том, что совсем недавно Ирина пришла на вручение премии "Золотой Глобус"
со стрижкой каре – а в Москве у нее снова длинные волосы. Однако остается
загадкой, чем так смущают Ирину Шейк возможные вопросы о наращивании и
накладных прядях.
26 января днем была в московском ТЦ "Атриум".
Шейк не привыкать к морозной погоде, которая уже несколько дней держится в
столице – на ее родине, в Челябинской области, тоже не самый мягкий климат,
отмечает Teleprogramma.pro.
Супермодель не просто встретилась с поклонниками – все
желающие могли взять у нее автографы и сделать селфи со звездой. Ирина также
даст небольшое интервью.
сейчас 33 года. Модель регулярно участвует в
показах и фотосессиях. За публикациями Ирины Шейк в соцсетях следят около 13
миллионов человек.