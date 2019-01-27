Поклонники режиссера Константина Богомолова уверены, что драка с актером Максимом Виторганом была постановочной. На лице звезды нет следов избиения.

Поклонники режиссера Константина Богомоловауверены, что драка с актером Максимом Виторганом была постановочной. На лицезвезды нет следов избиения.В личном Instagram Богомолов опубликовалкороткую запись. В кадре он вместе с актерами вышел к зрителям в концеспектакля. Под гул аплодисментов режиссер несколько раз поклонился залу.Примечательно, что на лице Константина нетникаких следов: ни отеков, ни синяков. Выглядит режиссер вполне здоровым, даже кланяется,что с травмой головы делать практически невозможно.А ведь пару дней назад, Богомолов рассказывал,что получил по лицу в драке. "Прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собралмой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в болееменее приличное состояние в связи, с чем внутричерепное нормализовано (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)", – писала звезда в своем микроблоге.Отметим, что по сообщениям СМИ режиссер Богомоловпострадал в потасовке с актером Максимом Виторганом. Звезды схлестнулись возлеодной из московских кофеен. По слухам, Константин закрутил роман с супругойМаксима Ксенией Собчак, за что и был бит.Отметим, что новое видео с Богомоловым привлекловнимание интернет-пользователей. Многие укрепились во мнении, что драка былапостановочной, подлым обманом. Кто-то из подписчиков даже сочинил небольшой опус в стихах о "лучшемспектакле" Богомолова, в котором Собчак сравнивается с Анной Карениной."Лучший спектакль был у Гранд Кофемании!....Дуэль, дуэль как много в этом слове для сердца Ксении слилось, как много внем отозвалось. Любовник модный режиссер, ревнивец муж , оставленный актер! Егоужасные рога, угрюмый взгляд ,пронзающий тебя!Угрозы , и мольбы вернуться! Иосуждение в сети, улыбки черни и толпы! Еврейства отчуждение! И вот теперьпочти дуэль! В Москве, в кафе ,средь бела дня! Ужасный страшный Виторган , натренированныйтакой, своей безжалостной рукой! Сломал, прекрасный Богомолов нос ! Но режиссервсе стойко снес! Побои, унижения! Омыл он раны на лице в отхожем месте, иоблегчившись неспеша, Своим достоинством тряся ,он гордо удалился! И вот теперьона ! Одна ! Стоит у края эшафота! В дали Сапсан бежит сюда! А рельсы в даль ив некуда!И Анны призрак на перроне! Чтож надо сделать только шаг....с улыбкойгордой на устах ,закончить слухи! Но вот айфон вдруг зазвонил ... рекламныйбосс все разрулил...от Вовки сообщение.....",– отметил подписчик Константина в комментариях.