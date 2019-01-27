Поклонники режиссера Константина Богомолова
уверены, что драка с актером Максимом Виторганом была постановочной. На лице
звезды нет следов избиения.
Поклонники режиссера Константина Богомолова
уверены, что драка с актером Максимом Виторганом была постановочной. На лице
звезды нет следов избиения.
В личном Instagram Богомолов опубликовал
короткую запись. В кадре он вместе с актерами вышел к зрителям в конце
спектакля. Под гул аплодисментов режиссер несколько раз поклонился залу.
Примечательно, что на лице Константина нет
никаких следов: ни отеков, ни синяков. Выглядит режиссер вполне здоровым, даже кланяется,
что с травмой головы делать практически невозможно.
А ведь пару дней назад, Богомолов рассказывал,
что получил по лицу в драке. "Прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал
мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более
менее приличное состояние в связи, с чем внутричерепное нормализовано (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –
Прим. ред.)", – писала звезда в своем микроблоге.
Отметим, что по сообщениям СМИ режиссер Богомолов
пострадал в потасовке с актером Максимом Виторганом. Звезды схлестнулись возле
одной из московских кофеен. По слухам, Константин закрутил роман с супругой
Максима Ксенией Собчак, за что и был бит.
Отметим, что новое видео с Богомоловым привлекло
внимание интернет-пользователей. Многие укрепились во мнении, что драка была
постановочной, подлым обманом. Кто-то из подписчиков даже сочинил небольшой опус в стихах о "лучшем
спектакле" Богомолова, в котором Собчак сравнивается с Анной Карениной.
"Лучший спектакль был у Гранд Кофемании!
....Дуэль, дуэль как много в этом слове для сердца Ксении слилось, как много в
нем отозвалось. Любовник модный режиссер, ревнивец муж , оставленный актер! Его
ужасные рога, угрюмый взгляд ,пронзающий тебя!Угрозы , и мольбы вернуться! И
осуждение в сети, улыбки черни и толпы! Еврейства отчуждение! И вот теперь
почти дуэль! В Москве, в кафе ,средь бела дня! Ужасный страшный Виторган , натренированный
такой, своей безжалостной рукой! Сломал, прекрасный Богомолов нос ! Но режиссер
все стойко снес! Побои, унижения! Омыл он раны на лице в отхожем месте, и
облегчившись неспеша, Своим достоинством тряся ,он гордо удалился! И вот теперь
она ! Одна ! Стоит у края эшафота! В дали Сапсан бежит сюда! А рельсы в даль и
в некуда!И Анны призрак на перроне! Чтож надо сделать только шаг....с улыбкой
гордой на устах ,закончить слухи! Но вот айфон вдруг зазвонил ... рекламный
босс все разрулил...от Вовки сообщение.....",
– отметил подписчик Константина в комментариях.