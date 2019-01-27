Актер Максим Виторган ушел на больничный. Супруг Ксении Собчак приходит в себя дома.

Актер Максим Виторган ушел на больничный. СупругКсении Собчак приходит в себя дома.Виторган опубликовал в личном Instagram снимоксебя любимого. На фото артист кажется измотанным, немного неряшливым ипоникшим.Ниже Максим написал, что коллеги разрешилиему взять небольшой перерыв. Артист собирается денек-другой поболеть, а после вернуться в строй."Мои артисты дали мне возможность поболетьденек дома и репетируют сегодня самостоятельно. Высокий уровень самосознания.Но завтра злой К.Барабас вернется и будем писать "гороскопы-некрологи", какговаривал мэр одного потерянного во времени и пространстве города", – отметилон под публикацией. Примечательно, что комментарии к записи артистзаблокировал.Возможно, Виторган внезапно слег после нашумевшей драки с режиссером Константином Богомоловым. Мужчинысхлестнулись у одной из столичных кофеен, в результате потасовки Константин получилперелом носа.Ходят слухи, что причиной размолвки сталислухи о якобы любовных взаимоотношениях Собчак и Богомолова. К слову, участникиконфликта пока никак не комментируют ситуацию.