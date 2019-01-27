Актер Максим Виторган ушел на больничный. Супруг
Ксении Собчак приходит в себя дома.
Актер Максим Виторган ушел на больничный. Супруг
Ксении Собчак приходит в себя дома.
Виторган опубликовал в личном Instagram снимок
себя любимого. На фото артист кажется измотанным, немного неряшливым и
поникшим.
Ниже Максим написал, что коллеги разрешили
ему взять небольшой перерыв. Артист собирается денек-другой поболеть, а после вернуться в строй.
"Мои артисты дали мне возможность поболеть
денек дома и репетируют сегодня самостоятельно. Высокий уровень самосознания.
Но завтра злой К.Барабас вернется и будем писать "гороскопы-некрологи", как
говаривал мэр одного потерянного во времени и пространстве города", – отметил
он под публикацией. Примечательно, что комментарии к записи артист
заблокировал.
Возможно, Виторган внезапно слег после нашумевшей драки с режиссером Константином Богомоловым. Мужчины
схлестнулись у одной из столичных кофеен, в результате потасовки Константин получил
перелом носа.
Ходят слухи, что причиной размолвки стали
слухи о якобы любовных взаимоотношениях Собчак и Богомолова. К слову, участники
конфликта пока никак не комментируют ситуацию.