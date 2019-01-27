В итальянской Антерсельве завершилась субботняя часть программы Кубка мира по биатлону. Ведущие стреляющие лыжники состязались в мужской гонке преследования. Победу в ней праздновал норвежец Йоханнес Бе. Вторым стал француз Антонен Гигонна. Тройку лучших замкнул его соотечественник Фийон Майе.

В итальянской Антерсельве завершилась субботняя часть программы Кубка мира по биатлону. Ведущие "стреляющие лыжники" состязались в мужской гонке преследования. Победу в ней праздновал норвежец Йоханнес Бе. Вторым стал француз Антонен Гигонна. Тройку лучших замкнул его соотечественник Фийон Майе.Гонщики уходили на дистанцию 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами в соответствии с позицией после пятничного спринта, в котором биатлонисты сборной России выступили не блестяще. Евгений Гараничев стартовал в пасьюте 21-м, Александр Логинов – 26-м, Александр Поварницын – 30-м, Матвей Елисеев – 39-м, Дмитрий Малышко – 52-м.Но и в отчетной гонке тон задавали не они. Норвежец Йоханнес Бе, победивший в спринте днем ранее, снова не знал себе равных. Даже допустив три промаха, он все равно пришел к финишу первым с большим запасом. Его результат – 31 минута 33,7 секунды. Француз Антонен Гигонна, стартовавший третьим, завоевал в итоге серебро. Бронза досталась Фийону Майе.Лучший из россиян Андрей Логинов неплохо провел гонку и сумел переместиться с 26-го на седьмое место (+57,5 секунд). Гараничев стал 20-м, Малышко – 27-м, Поварницын – 35-м и Елисеев – 53-м.