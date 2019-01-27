В конце 2018 года произошло долгожданное
воссоединение Миланы Тюльпановой с сыном Артемием. Пока еще супруга футболиста
Александра Кержакова рассказала о том, как ее наследник вновь учился говорить
слово мама.
В конце 2018 года произошло долгожданное
воссоединение Миланы Тюльпановой с сыном Артемием. Пока еще супруга футболиста
Александра Кержакова рассказала о том, как ее наследник вновь учился говорить
слово "мама".
Милана рассказала, что Артемий встречал
Новый год в кругу семьи в Санкт-Петербурге. Мальчику пришлось вновь привыкать к
обстановке и родным. По словам супруги спортсмена, ребенок забыл, как
обращаться к маме и бабушке.
После праздника Тюльпанова и ее наследник
поехали на отдых. Девушка мечтала попасть за границу, но не знала, сможет ли
вывести ребенка из страны. В итоге решили действовать по пути наименьшего
сопротивления – отправились в Сочи на горнолыжный курорт "Роза Хутор".
"В любом случае даже малышу интереснее
увидеть другой город, чем сидеть в четырех стенах. Так что полетели в Сочи. С
Александром эту поездку я не согласовывала, да он и не особо-то интересовался
местонахождением ребенка", – заметила Милана.
Пока еще жена спортсмена отмечает, что Артемий
очень быстро развивается. Малыш хорошо разговаривает, может рассказать
небольшой стишок.
"Почему-то его любимая вещь – это ложка, ходит
с маленькой пластмассовой и хочет всех накормить: угощает Деда Мороза, бабушку,
меня. Заметила, что Тема очень музыкальный: только услышит какую-нибудь
композицию – старается подпеть. Получается очень мило, невозможно смотреть без
улыбки. Еще обожает всякие книжки-сказки с песнями, включаешь – и начинает под
них танцевать. А когда читаю, то внимательно слушает", – поведала Тюльпанова.
Девушка отметила, что в ближайшие несколько
месяцев она и ее отпрыск проведут в Санкт-Петербурге, а в мае мама и малыш
планируют отправиться к морю. Пока же маленький Артемий ожидает встречи с
отцом, которая должна состояться в ближайшее время. "После того как я забрала ребенка,
муж, пока еще законный, вылил на меня всю грязь и перестал особо выходить на
связь. Иногда он пишет: "Как Тема? Когда я смогу его увидеть?" – цитирует
Милану .