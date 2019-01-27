В конце 2018 года произошло долгожданное воссоединение Миланы Тюльпановой с сыном Артемием. Пока еще супруга футболиста Александра Кержакова рассказала о том, как ее наследник вновь учился говорить слово мама.

В конце 2018 года произошло долгожданноевоссоединение Миланы Тюльпановой с сыном Артемием. Пока еще супруга футболистаАлександра Кержакова рассказала о том, как ее наследник вновь учился говоритьслово "мама".Милана рассказала, что Артемий встречалНовый год в кругу семьи в Санкт-Петербурге. Мальчику пришлось вновь привыкать кобстановке и родным. По словам супруги спортсмена, ребенок забыл, какобращаться к маме и бабушке.После праздника Тюльпанова и ее наследникпоехали на отдых. Девушка мечтала попасть за границу, но не знала, сможет ливывести ребенка из страны. В итоге решили действовать по пути наименьшегосопротивления – отправились в Сочи на горнолыжный курорт "Роза Хутор"."В любом случае даже малышу интереснееувидеть другой город, чем сидеть в четырех стенах. Так что полетели в Сочи. САлександром эту поездку я не согласовывала, да он и не особо-то интересовалсяместонахождением ребенка", – заметила Милана.Пока еще жена спортсмена отмечает, что Артемийочень быстро развивается. Малыш хорошо разговаривает, может рассказатьнебольшой стишок."Почему-то его любимая вещь – это ложка, ходитс маленькой пластмассовой и хочет всех накормить: угощает Деда Мороза, бабушку,меня. Заметила, что Тема очень музыкальный: только услышит какую-нибудькомпозицию – старается подпеть. Получается очень мило, невозможно смотреть безулыбки. Еще обожает всякие книжки-сказки с песнями, включаешь – и начинает подних танцевать. А когда читаю, то внимательно слушает", – поведала Тюльпанова.Девушка отметила, что в ближайшие несколькомесяцев она и ее отпрыск проведут в Санкт-Петербурге, а в мае мама и малышпланируют отправиться к морю. Пока же маленький Артемий ожидает встречи сотцом, которая должна состояться в ближайшее время. "После того как я забрала ребенка,муж, пока еще законный, вылил на меня всю грязь и перестал особо выходить насвязь. Иногда он пишет: "Как Тема? Когда я смогу его увидеть?" – цитируетМилану .