Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился встрече в Братиславе, где играли клубы Западной конференции – местный Слован и минское Динамо. Гости победили 4:2.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился встрече в Братиславе, где играли клубы Западной конференции – местный "Слован" и минское "Динамо". Гости победили 4:2.Минчане первыми добились успеха после броска Джонатана Блума, затем пропустили две шайбы – от Марио Лунтера и Эрика Желины. Однако затем динамовцы переломили ход встречи. Андрей Степанов, Артем Волков и Александр Катаров установили окончательный счет – 4:2 в пользу гостей."Динамо" набрало 36 очков и занимает 11 место. Потерпевший десятое поражение подряд "Слован" с 27 очками прочно застрял на последней, 12 позиции.