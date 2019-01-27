Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал гражданам бороться с попытками насильственного свержения законной власти в стране.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал гражданам бороться с попытками насильственного свержения законной власти в стране. Об этом Мадуро написал в социальной сети Twitter в субботу."Мы не будем знать усталости до тех пор, пока не победим государственный переворот", — написал Мадуро.Президент уверен, что за выступлениями оппозиции стоят американцы, которые хотят поставить во главе Венесуэлы свою марионетку.23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Ряд западных стран и организаций одобрили его притязания на высшую власть. Россия поддержала законно избранного президента Николаса Мадуро.