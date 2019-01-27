Лариса Гузеева показала своих отпрысков. Звезда шоу Давай поженимся! опубликовала свежее фото в Instagram.

Лариса Гузеева показала своих отпрысков.Звезда шоу "Давай поженимся!" опубликовала свежее фото в Instagram.Как известно, у Ларисы двое взрослых детей –сын Георгий и дочь Ольга. Гузеева редко выкладывает снимки наследников всоцсети, но на днях удивила фолловеров.Поклонники были удивлены, насколько Лариса и ее отпрыски похожи. Они отметили, что девушка не уступает в красоте своей знаменитойматери.