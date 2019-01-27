Ксения Собчак завила, что ее обманули телевизионщики. Телеведущая сбежала из студии передачи одного из федеральных каналов, так как интервью пошло не по плану. Однако у продюсеров ток-шоу есть доказательства обратного.

Ксения Собчак завила, что ее обманулителевизионщики. Телеведущая сбежала из студии передачи одного из федеральныхканалов, так как интервью пошло не по плану. Однако у продюсеров ток-шоу естьдоказательства обратного.Скандальная блондинка пришла на записьпрограммы "Центральное телевидение", которая транслируется на телеканале НТВ,где, по ее словам, должна была говорить о политической ситуации на Украине. Однаковедущий шоу начал расспрашивать ее о нашумевшей драке ее мужа МаксимомВиторганом и режиссера Константина Богомолова, последний, по слухам, является еелюбовником.Отметим, что телевизионщики откровенно высмеяликонфликт, называя произошедшее "великосветской дуэлью" и "великой битвой заКсению Собчак". Также в студии был установлен ринг, где дрались боксеры. То,под каким углом освещали ее личную жизнь, очень не понравилось Собчак. Она устроиласкандал в гримерке, а после сбежала."Сегодня день не задался. Договорились оинтервью в прямом эфире про Украину. Захожу в студию федканала, который позвалменя "украину обсудить", готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, двабоксера, и длинная подводка про драку. Совсем ***. Вот реально. Я естественноразвернулась и ушла. И даже возмутительно не то, что хотели ****, а чтопрофнепригодны. Надо ж человека вначале "в кадр" завести, а потом ****. А такбудьте готовы что он развернется и уйдет. Мда(здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – в запале материлась Ксения в своем Telegram-канале.Между тем продюсеры ток-шоу тоже не сталиотмалчиваться. Они опубликовали в Сети скриншоты переписки с Собчак. Ознакомившисьс диалогом, можно прийти к выводу, что скандальная блондинка знала на что шла,более того ,список вопросов был заранее согласован.Появившаяся в интернет-пространстве переписка, вызвала у теледивы еще большую волну гнева. Раздосадованная звезда даже потеряла сон. В четыре часа ночи она опубликовала очередную порцию оправданий."По поводу нтв – ******** и провокация. Я разговаривала устно с шеф-редактором при трех свидетелях и несколько раз сказала, что "точно ли разговор об Украине;? Шеф-редактор в конце попросил еще Курилы прокомментировать. Первый вопрос стоял про драку, и я сразу сказала что так не пойдет и это не может быть главной темой интервью. Шеф-редактор сказал: "Конечно, сейчас уберем, здесь он первым по ошибке стоит". В итоге целая подводка и сюжет посвящаются этой ****** и НИ СЛОВА про украину", -негодовала Ксения.