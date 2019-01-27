Украинские журналисты продолжают с удвоенным вниманием следить за строительством железнодорожной части Крымского моста и пытаются выдать даже самые рутинные события на стройке за глобальные провалы. На сей раз они решили порадовать своих читателей переносом маршрута на несколько десятков метров южнее.

Украинские журналисты продолжают с удвоенным вниманием следить за строительством железнодорожной части Крымского моста и пытаются выдать даже самые рутинные события на стройке за глобальные провалы. На сей раз они решили порадовать своих читателей переносом маршрута на несколько десятков метров южнее., кажется, успел превратиться в головах некоторых украинцев из удобной переправы через Керченский пролив в некое сакральное сооружение. Сперва они отказывались верить, что его создание вовсе возможно, а когда спорить с реальностью оказалось уже слишком глупо, принялись искать хотя бы малейшие проблемы при его возведении.В этом смысле обнаружение античной усадьбы царей Боспора при проведении подготовительных работ стало настоящим подарком не только для российских археологов, но и для украинских СМИ. Дело в том, что с целью сохранить уникальный археологический памятник железную дорогу у было решено перенести на 140 метров южнее.При этом на финальный срок сдачи проекта перенос участка трассы не повлияет, пообещали ответственные за строительство специалисты. Однако даже из этого украинские СМИ смогли собрать пугающую новость о переправе через Керченский пролив. Так, о том, что у России образовалась "новая проблема с " сообщило издание "Обозреватель". "План сорвался", – констатировали украинские журналисты.Впрочем, понимания среди даже самой преданной аудитории текст не нашел. Читатели обратили внимание, что, даже судя по такому тексту, никаких реальных проблем при строительстве Крымского моста не возникает. Другие заметили, что издание буквально по минутам отслеживает и оповещает публику о каждом этапе строительства .