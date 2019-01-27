Продавец-кассир магазина осуществил продажу алкогольной продукции 16-летнему подростку...

Инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.Сотрудники полиции установили, что в магазине, расположенном на улице Академика Анохина, продавец-кассир осуществил продажу алкогольной продукции 16-летнему подростку.Ранее мужчина привлекался к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».По данному факту дознанием ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93