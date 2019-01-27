Продавец-кассир магазина осуществил продажу алкогольной продукции 16-летнему подростку...
Инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.
Сотрудники полиции установили, что в магазине, расположенном на улице Академика Анохина, продавец-кассир осуществил продажу алкогольной продукции 16-летнему подростку.
Ранее мужчина привлекался к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
По данному факту дознанием ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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