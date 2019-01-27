Прославленная балерина проводит выходные в подмосковном банном комплексе. Анастасия Волочкова попарилась в компании возлюбленного и молодых красавцев.

Прославленная балерина проводит выходные вподмосковном банном комплексе. Анастасия Волочкова попарилась в компаниивозлюбленного и молодых красавцев.Звезда опубликовала в своем Instagramлюбительскую фотосессию. Анастасиятрадиционно демонстрирует шпагат на печи и заснеженной скамейке у терема,позирует в парилке и ледяной купели.Волочкова отметила, что обожает мыться спаром. По словам знаменитости. Она настоящая "гроза банщиков". Угодить ейнепросто. Однако сотрудникам подмосковного комплекса удалось удовлетворить все еезапросы."Вы знаете, я парюсьочень жестко, потому что с 13 ти лет и баня и ледяная купель стали главным восстановлениеммоих сил и энергии. Два Ивана не только владеют искусством парения, но и делаютспортивный массаж, поскольку спортсмены сами.👍🏼 И сама печь и методы парения и подачи пара менявосхитили.👍🏼 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда, сопроводив подпись снимком, на котором окружена вспотевшими красавцами с голым торсом.Также Анастасию впечатлилдеревянный дракон, установленный в парной. "Так вот всем злопыхателям моимлюбимым🤣 ямогу сказать, что от вашего гнилья меня защищают не только крыльяангелов-хранителей, но и крылья трехглавого дракона!😂 А я столько фото и видео сделала сегодня длявас! 🙈 Закачаетесь! И это не Мальдивы.. Это нашаматушка Русская зима.💨 Так что дай вам Бог пережить то, что вы увидите, любимые!" – неунималась знаменитость.После балерина отметила, что фолловеры,читая ее "прямые", "веселые" и "открытые" публикации, говорят о ее якобыалкоголизме. Волочкова отметила, что действительно постоянно пьяна, но только отсчастья.