Прославленная балерина проводит выходные в
подмосковном банном комплексе. Анастасия Волочкова попарилась в компании
возлюбленного и молодых красавцев.
Прославленная балерина проводит выходные в
подмосковном банном комплексе. Анастасия Волочкова попарилась в компании
возлюбленного и молодых красавцев.
Звезда опубликовала в своем Instagram
любительскую фотосессию. Анастасия
традиционно демонстрирует шпагат на печи и заснеженной скамейке у терема,
позирует в парилке и ледяной купели.
Волочкова отметила, что обожает мыться с
паром. По словам знаменитости. Она настоящая "гроза банщиков". Угодить ей
непросто. Однако сотрудникам подмосковного комплекса удалось удовлетворить все ее
запросы.
"Вы знаете, я парюсь
очень жестко, потому что с 13 ти лет и баня и ледяная купель стали главным восстановлением
моих сил и энергии. Два Ивана не только владеют искусством парения, но и делают
спортивный массаж, поскольку спортсмены сами.👍🏼 И сама печь и методы парения и подачи пара меня
восхитили.👍🏼 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда, сопроводив подпись снимком, на котором окружена вспотевшими красавцами с голым торсом.
Также Анастасию впечатлил
деревянный дракон, установленный в парной. "Так вот всем злопыхателям моим
любимым🤣 я
могу сказать, что от вашего гнилья меня защищают не только крылья
ангелов-хранителей, но и крылья трехглавого дракона!😂 А я столько фото и видео сделала сегодня для
вас! 🙈 Закачаетесь! И это не Мальдивы.. Это наша
матушка Русская зима.💨 Так что дай вам Бог пережить то, что вы увидите, любимые!" – не
унималась знаменитость.
После балерина отметила, что фолловеры,
читая ее "прямые", "веселые" и "открытые" публикации, говорят о ее якобы
алкоголизме. Волочкова отметила, что действительно постоянно пьяна, но только от
счастья.