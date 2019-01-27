Преспанское соглашение о новом конституционном названии Македонии вступило в силу. 25 января документ ратифицировал греческий парламент, а затем подписал президент Греции Прокопис Павлопулос. После опубликования в официальной Газете правительства соглашение вступило в силу официально.

Преспанское соглашение о новом конституционном названии Македонии вступило в силу. В минувшую пятницу, 25 января, документ ратифицировал греческий парламент, а затем подписал президент Греции Прокопис Павлопулос. После опубликования в официальной "Газете правительства" соглашение вступило в силу официально.Как сообщает РИА Новости, последний опрос показал, что 62 процента греков относятся к соглашению отрицательно. В парламенте страны ратификацию документа поддержали 153 депутата из 300, находящихся в составе палаты. Почти половина парламентариев, 146 человек, выступили против, один воздержался.Левые партии выступают против соглашения, поскольку убеждены, что единственная его цель — втянуть "Северную Македонию" в НАТО, чтобы ослабить влияние России на Балканах.По мнению греков, македонцами могут называться только жители исторического региона в северной части их страны. В Скопье полагают, что договор разрушает идентичность народа.Парламент Македонии утвердил закон о переименовании страны в Северную Македонию 12 января.Преспанское соглашение было подписано 17 июня 2018 года на берегу озера Преспа Афинами и Скопье. Он решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС.