Бой Емельяненко – Бейдер будет непростым. Цена поражения
высока, и россиянину придется постараться. Такое мнение выразил нашему изданию
инструктор одного из столичных клубов единоборств Сергей Шевчук.
Бой Емельяненко – Бейдер будет непростым. Цена поражения
высока, и россиянину придется постараться. Такое мнение выразил нашему изданию
инструктор одного из столичных клубов единоборств Сергей Шевчук.
Федору предстоит непростой бой. Но мотивация у обоих бойцов
в схватке достаточно высокая.
"Речь даже не о денежном призе. Для Бейдера – войти в
историю как первый чемпион в двух категориях одновременно в этом промоушене. А
для Федора – достойное завершение карьеры, как мне кажется", – отметил
эксперт.
Сильная сторона россиянина в схватке с американцем – его
быстрые и тяжелые удары руками. И ему нужно хорошо попасть в первом же раунде
боя Емельяненко – Бейдер. Именно в первом – так как затем приличная разница в
возрасте в семь лет будет сказываться на выносливости, и не в пользу российского
спортсмена.
"Американец же будет
стараться переводить бой в партер. Бейдер очень хороший и сильный борец, таким
образом борьба – его основное преимущество в этом бою. Выносливость – тоже, но у
Емельяненко она будет незначительно хуже, если ему удастся уходить от переводов
и партера. В любом случае, бой будет интересен, будем болеть за Федора! Хочется
пожелать ему отсутствия травм!" – заключил эксперт.
Бой состоится в ночь с субботы на
воскресение. В последнее время Последнего Императора постоянно
что-нибудь подводит. То, как кажется, недооценка соперника, как в бою с Фабио
Мальдонадо, то нехватка уверенности, как во время поражений от Антониу Силвы и
Дэна Хендерсона. А тут бой, который преподносят как последний в карьере. На
кону – сразу два чемпионских пояса.
Соперника называют одним из самых
конкурентоспособных из всех возможных вариантов. А у Федора тем временем подходит
к концу контракт с Bellator. Кроме того, все больше терзают старые болячки, да
и психологически это уже не тот 27-летний монстр, который разносил ММА в начале
2000-х. Федору 42 года. И по окончании финала Гран-при тяжеловесов Емельяненко – Бейдер Федор должен объявить о завершении карьеры.