Бой Емельяненко – Бейдер будет непростым. Цена поражения высока, и россиянину придется постараться. Такое мнение выразил нашему изданию инструктор одного из столичных клубов единоборств Сергей Шевчук.

Бой Емельяненко – Бейдер будет непростым. Цена поражениявысока, и россиянину придется постараться. Такое мнение выразил нашему изданиюинструктор одного из столичных клубов единоборств Сергей Шевчук.Федору предстоит непростой бой. Но мотивация у обоих бойцовв схватке достаточно высокая."Речь даже не о денежном призе. Для Бейдера – войти висторию как первый чемпион в двух категориях одновременно в этом промоушене. Адля Федора – достойное завершение карьеры, как мне кажется", – отметилэксперт.Сильная сторона россиянина в схватке с американцем – егобыстрые и тяжелые удары руками. И ему нужно хорошо попасть в первом же раундебоя Емельяненко – Бейдер. Именно в первом – так как затем приличная разница ввозрасте в семь лет будет сказываться на выносливости, и не в пользу российскогоспортсмена."Американец же будетстараться переводить бой в партер. Бейдер очень хороший и сильный борец, такимобразом борьба – его основное преимущество в этом бою. Выносливость – тоже, но уЕмельяненко она будет незначительно хуже, если ему удастся уходить от переводови партера. В любом случае, бой будет интересен, будем болеть за Федора! Хочетсяпожелать ему отсутствия травм!" – заключил эксперт.Бой состоится в ночь с субботы навоскресение. В последнее время Последнего Императора постоянночто-нибудь подводит. То, как кажется, недооценка соперника, как в бою с ФабиоМальдонадо, то нехватка уверенности, как во время поражений от Антониу Силвы иДэна Хендерсона. А тут бой, который преподносят как последний в карьере. Накону – сразу два чемпионских пояса.Соперника называют одним из самыхконкурентоспособных из всех возможных вариантов. А у Федора тем временем подходитк концу контракт с Bellator. Кроме того, все больше терзают старые болячки, даи психологически это уже не тот 27-летний монстр, который разносил ММА в начале2000-х. Федору 42 года. И по окончании финала Гран-при тяжеловесов Емельяненко – Бейдер Федор должен объявить о завершении карьеры.