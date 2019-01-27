27.01.2019

2019-01-27 14:05:37

Под Москвой водитель квадроцикла насмерть сбил ребенка

Вечером 26 января на Южной улице в городе Домодедово Московской области мужчина на квадроцикле сбил ученика седьмого класса, передает Life.ru. Ребенок от полученных травм погиб на месте. По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. По словам очевидцев, водитель в момент аварии был пьян.