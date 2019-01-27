Полиция напоминает, что санкцией ч. 1 ст. 186 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Суздальскому району завершено расследование и направлено в суд уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег).По версии следствия, обвиняемый - 27-летний житель Ярославской области в марте прошлого года приобрел в городе Москве у неустановленного лица поддельный банковский билет ЦБ РФ номиналом 5000 рублей для последующего сбыта с целью материального обогащения.Заведомо зная о поддельности приобретенного им банковского билета, он незаконно хранил его у себя по месту жительства. В конце марта мужчина прибыл в город Суздаль и расплатился поддельной купюрой за приобретенные товары в одном из сувенирных магазинов, получив сдачу подлинными деньгами.Спустя месяц фальшивая 5-тысячная купюра была обнаружена продавцом при пересчете наличности, о чем он сразу сообщил в полицию. Проведенная экспертиза подтвердила, что купюра является поддельной.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение подозреваемого были установлены. Мужчина задержан полицейскими на территории соседнего региона и дал признательные показания.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.В Ковровском районе за совершение аналогичного преступления возбуждены два уголовных дела.Сообщение о обнаружении фальшивых денег поступило в полицию в начале текущего года. Две поддельных купюры достоинством 2000 рублей были обнаружены при пересчете наличности в продовольственном магазине и местном отделении одного из банков.В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» установлено, что к сбыту фальшивых денег причастны 23-х и 18-летний местные жители.Молодые люди пояснили полицейским, что поддельные купюры они получили от своего знакомого - 19-летнего ковровчанина, который уже попадал в поле зрения правоохранителей. В декабре прошлого года юноша изготовил фальшивые деньги, используя ноутбук и цветной принтер, и при попытке сбыть купюры был задержан. Уголовное дело, возбужденное в отношении фигуранта, направлено в суд, а сам он находится под арестом.Полиция напоминает, что санкцией ч. 1 ст. 186 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.