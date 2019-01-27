Слухи о том, что концерт, посвященный 70-летию Пугачевой, будет частично профинансирован за счет государственного предприятия оказалась правдивыми. Информацию подтвердил представитель Аллы Борисовны.

Слухи о том, что концерт, посвященный70-летию Пугачевой, будет частично профинансирован за счет государственногопредприятия оказалась правдивыми. Информацию подтвердил представитель АллыБорисовны.Помощница примадонны Елена Чупраковаотметила, что АО "Вертолеты России" действительно согласились предоставитьПримадонне спонсорскую помощь. "Спасибо им большое, хоть немножко помогли. Нобольше никто не откликнулся. Это с них началось", – заявил представитель.Примечательно, что Чупракова отказаласьназывать сумму, которую выделила для Аллы Борисовны компания, сославшись накоммерческую тайну. Также она отметила, что программа мероприятия выходит оченьдорогой, поэтому спонсорской помощи все равно не хватит."У нас 16 плакатов по Садовому кольцу стоит600 тысяч. А один большой баннер на любой трассе стоит миллион на месяц. То,что они предоставили, – это всего лишь часть", – заметила Елена.Между тем, в Ростехе, в структуру котороговходят "Вертолеты России", заявили, чтофинансирование концерта Примадонны осуществляется в рамках действующегозаконодательства. Выделенные средства стоит рассматривать как расходы нарекламу. Об этом сообщает .Напомним, вчера, 26 января, в Сетьпросочился документ, согласно которому АО "Вертолеты России" предоставит АллеПугачевой 40 миллионов рублей на проведение шоу "Алла Пугачева. P. S." Отметим, что названнуювыше компанию возглавляет бывший министр обороны Анатолий Сердюков.