Слухи о том, что концерт, посвященный
70-летию Пугачевой, будет частично профинансирован за счет государственного
предприятия оказалась правдивыми. Информацию подтвердил представитель Аллы
Борисовны.
Слухи о том, что концерт, посвященный
70-летию Пугачевой, будет частично профинансирован за счет государственного
предприятия оказалась правдивыми. Информацию подтвердил представитель Аллы
Борисовны.
Помощница примадонны Елена Чупракова
отметила, что АО "Вертолеты России" действительно согласились предоставить
Примадонне спонсорскую помощь. "Спасибо им большое, хоть немножко помогли. Но
больше никто не откликнулся. Это с них началось", – заявил представитель.
Примечательно, что Чупракова отказалась
называть сумму, которую выделила для Аллы Борисовны компания, сославшись на
коммерческую тайну. Также она отметила, что программа мероприятия выходит очень
дорогой, поэтому спонсорской помощи все равно не хватит.
"У нас 16 плакатов по Садовому кольцу стоит
600 тысяч. А один большой баннер на любой трассе стоит миллион на месяц. То,
что они предоставили, – это всего лишь часть", – заметила Елена.
Между тем, в Ростехе, в структуру которого
входят "Вертолеты России", заявили, что
финансирование концерта Примадонны осуществляется в рамках действующего
законодательства. Выделенные средства стоит рассматривать как расходы на
рекламу. Об этом сообщает .
Напомним, вчера, 26 января, в Сеть
просочился документ, согласно которому АО "Вертолеты России" предоставит Алле
Пугачевой 40 миллионов рублей на проведение шоу "Алла Пугачева. P. S." Отметим, что названную
выше компанию возглавляет бывший министр обороны Анатолий Сердюков.