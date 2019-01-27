Татьяна Буланова поразила поклонников свежим фото. Певица, как показалось, выглядит на 10 лет моложе.

Татьяна Буланова поразила поклонниковсвежим фото. Певица, как показалось, выглядит на 10 лет моложе.Уже в марте 2019 года Татьяна отпразднует50-летний юбилей. Судя по всему, Буланова уже готова блистать на экранах вчесть этого события – она шикарно выглядит.На днях звезда 90-х опубликовала всоцсетях снимок, на котором запечатлена без макияжа. Артистка выглядит свежей,ухоженной, а главное очень молодой. Многие поклонники не сразу узнали поп-диву.