Татьяна Буланова поразила поклонников
свежим фото. Певица, как показалось, выглядит на 10 лет моложе.
Татьяна Буланова поразила поклонников
свежим фото. Певица, как показалось, выглядит на 10 лет моложе.
Уже в марте 2019 года Татьяна отпразднует
50-летний юбилей. Судя по всему, Буланова уже готова блистать на экранах в
честь этого события – она шикарно выглядит.
На днях звезда 90-х опубликовала в
соцсетях снимок, на котором запечатлена без макияжа. Артистка выглядит свежей,
ухоженной, а главное очень молодой. Многие поклонники не сразу узнали поп-диву.