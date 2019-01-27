Действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро поддерживают те страны мира, у которых тоже есть проблемы с демократией - это, в частности, Россия и Китай, а также Иран и Сирия. С таким заявлением выступил в Совете Безопасности ООН госсекретарь США Майк Помпео

Действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро поддерживают те страны мира, у которых тоже есть проблемы с демократией — это, в частности, Россия и Китай, а также Иран и Сирия. С таким заявлением выступил в Совете Безопасности ООН госсекретарь США Майк Помпео, передает "Интерфакс".Самого Мадуро глава Госдепа обвинил в гуманитарном кризисе в Венесуэле, передает РИА Новости. По словам Помпео, венесуэльский президент "притеснял свой народ годами" и "несет полную ответственность за эту трагедию". Международному сообществу пришло время выбирать, чью сторону оно поддерживает в ситуации вокруг Венесуэлы, отметил он."Теперь у нас есть новый лидер — Хуан Гуайдо, — который обещал восстановить в стране конституционный порядок и вернуть безопасность в регион", — добавил Помпео, который еще 10 января побеседовал с венесуэльским оппозиционером, пообещав тому "тесное сотрудничество на пути к демократическому будущему Венесуэлы".Прямое отношение к ухудшению ситуации в Венесуэле имеет Куба, отметил Помпео. Другие страны мира он призвал "признать новое демократическое правительство" Боливарианской республики.При этом госсекретарь США ожидает от Каракаса соблюдения Венской конвенции и обеспечения безопасности американских дипломатов в Венесуэле, передает "Интерфакс".Тем временем замглавы британского МИД Алан Данкан заявил в Совбезе ООН, что Лондон поддерживает Хуана Гуаидо в его готовности возглавить страну и считает действующего президента Николаса Мадуро нелегитимным. Ранее глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант пообещал в "Твиттере", что Великобритания признает Гуайдо временным главой страны, если Мадуро в течение восьми дней не объявит о проведении новых выборов. Перед этим с аналогичными заявлениями выступили власти Германии, Испании и Франции.