Любители погрузиться с головой в светскую хронику уверены, что читать о громких скандалах со звездами никогда не надоест, тем более на выходных. Сами знаменитости не оставляют шансов людям забыть об их существовании, регулярно делая громкие заявления или попадая в весьма двусмысленные ситуации. Дни.ру позаботились о читателях и собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 января 2019 года.

Любители погрузиться с головой в светскую хронику уверены, что читать о громких скандалах со звездами никогда не надоест, тем более на выходных. Сами знаменитости не оставляют шансов людям забыть об их существовании, регулярно делая громкие заявления или попадая в весьма двусмысленные ситуации. "Дни.ру" позаботились о читателях и собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 января 2019 года.Ксения Собчак, имя которой не сходит с уст праздной публики из-за скандалов в личной жизни, пожаловалась на обман со стороны журналистов. По ее словам, она договорилась с телевизионщиками на интервью на политическую тему, однако при входе в студию заметила, что с ней собираются говорить исключительно о драке ее законного мужа Максима Виторгана с режиссером Константином Богомоловым, которого называют любовником светской львицы.При этом ведущая была весьма резка в своих выражениях, переходя на нецензурную брань. Когда же журналисты опубликовали переписку с Ксенией Собчак, из которой следовало, что она была в курсе вопросов, которые с ней хотели обсудить, вновь обвинила оппонентов в обмане.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 января 2019 года, читайте в и специальных .