Из парижского концертного зала Батаклан украли работу знаменитого уличного художника Бэнкси, которую он создал в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года во французской столице и ее пригороде Сен-Дени. Произведение было исполнено на двери запасного выхода из концертного зала.

Из парижского концертного зала "Батаклан" украли работу знаменитого уличного художника Бэнкси, которую он создал в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года во французской столице и ее пригороде Сен-Дени. Произведение было исполнено на двери запасного выхода из концертного зала.Рисунок — силуэт скорбящей девушки, опустившей глаза, с покрытой головой — появился на двери "Батаклана" летом 2018 года. Тогда же фотографию рисунка Бэнкси разместил на своей странице в соцсетях.Как сообщает РИА Новости, команда "Батаклана" пояснила, что Бэнкси сделал рисунок именно на этой двери по одной причине: "это его выбор как городского художника, его порыв почтить память и поддержать".Работа была на улице, и оказалась доступной для всех. Неизвестные воры просто выпилили ее из двери и украли.В результате серии нападений трех скоординированных групп террористов погибли в общей сложности 130 человек, более 350 получили ранения.