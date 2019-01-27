Обвинение в организации незаконной миграции в составе преступного сообщества предъявлено 15 фигурантам", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по статьям 210 и 322.1 УК РФ. Обвинение в организации незаконной миграции в составе преступного сообщества предъявлено 15 фигурантам", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщалось ранее, злоумышленники в арендованных на территории столицы помещениях изготавливали поддельные миграционные документы для последующего сбыта иностранным гражданам.Деятельность организованной группы была пресечена оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве. В отношении 14 задержанных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находился под домашним арестом.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.