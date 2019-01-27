Россия решительно осуждает тех, кто толкает Венесуэлу в пропасть кровавой междоусобицы, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Россия решительно осуждает тех, кто толкает Венесуэлу "в пропасть кровавой междоусобицы", заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Выступая на заседании СБ ООН по ситуации в Венесуэле в субботу, 26 января, он указал, что данное заседание, созванное по инициативе США, направлено на дальнейшую дестабилизацию ситуации и смену власти в этой стране.По словам российского постпреда, Вашингтон навязывает Каракасу свои подходы и рецепты решения проблем, с которыми она сталкивается в последнее время. "Заседание, на котором мы сейчас вынуждены присутствовать, это еще один элемент стратегии США по смене власти в Венесуэле", — подчеркнул Небензя, слова которого приводит "Интерфакс".Вместе с тем он сообщил, что Россия готова способствовать стабилизации ситуации в Венесуэле, в частности началу диалога в правовом поле.Со своей стороны, госсекретарь США Майкл Помпео выразил надежду Вашингтона на то, что Москва изменит решение поддерживать венесуэльского лидера Николаса Мадуро. США продолжат вести диалог с Россией, КНР и другими странами на эту тему, сказал он в беседе с журналистами по завершении своего выступления на заседании СБ ООН.Он также озвучил позицию США о том, что происходящее в Венесуэле является международным кризисом, ответственность за который несет Мадуро, передает ТАСС.