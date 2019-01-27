Валентина Талызина рассказала, как получила
выговор от великого режиссера Эльдара Рязанова. Мэтр распекал артистку за
пьянство на съемочной площадке.
Валентина Талызина рассказала, как получила
выговор от великого режиссера Эльдара Рязанова. Мэтр распекал артистку за
пьянство на съемочной площадке.
На днях Талызина отметила свое 84-летие. В
честь праздника Валентина Илларионовна дала небольшое интервью. В беседе с
журналистами звезда вспомнила, как снималась в фильме Эльдара Рязанова "Зигзаг
удачи". В этой картине у артистки была небольшая, но запоминающаяся роль.
На момент съемок Талызина была начинающей актрисой,
поэтому вела себя не очень ответственно и легко попала под влияние коллег. Она
быстро подружилась с маститыми актерами Евгением Евстигнеевым и Георгием
Бурковым.
Коллеги по цеху постоянно согревались
крепкими напитками и частенько угощали Валентину. Узнав об этом, Рязанов пришел
в бешенство, он устроил подчиненным разнос.
"Холодно было. Февраль. Мосфильмовские
костюмы только видимость тепла создавали. А Евстигнеева так любили, что ему в
обед приносили спиртное, а он делился. И сразу было очень весело, тепло и
симпатично. А через неделю пришел Рязанов, собрал нас и сказал: "Я вас
ненавижу! Вы не любите искусство! Я напишу вам всем телеги в театр! Как можно
было так относиться ко мне, к картине! Я сейчас вышел из монтажной и не смог
выбрать ни один трезвый дубль!" – рассказала Талызина в программе "Центральное
телевидение".