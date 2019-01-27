Валентина Талызина рассказала, как получила выговор от великого режиссера Эльдара Рязанова. Мэтр распекал артистку за пьянство на съемочной площадке.

Валентина Талызина рассказала, как получилавыговор от великого режиссера Эльдара Рязанова. Мэтр распекал артистку запьянство на съемочной площадке.На днях Талызина отметила свое 84-летие. Вчесть праздника Валентина Илларионовна дала небольшое интервью. В беседе сжурналистами звезда вспомнила, как снималась в фильме Эльдара Рязанова "Зигзагудачи". В этой картине у артистки была небольшая, но запоминающаяся роль.На момент съемок Талызина была начинающей актрисой,поэтому вела себя не очень ответственно и легко попала под влияние коллег. Онабыстро подружилась с маститыми актерами Евгением Евстигнеевым и ГеоргиемБурковым.Коллеги по цеху постоянно согревалиськрепкими напитками и частенько угощали Валентину. Узнав об этом, Рязанов пришелв бешенство, он устроил подчиненным разнос."Холодно было. Февраль. Мосфильмовскиекостюмы только видимость тепла создавали. А Евстигнеева так любили, что ему вобед приносили спиртное, а он делился. И сразу было очень весело, тепло исимпатично. А через неделю пришел Рязанов, собрал нас и сказал: "Я васненавижу! Вы не любите искусство! Я напишу вам всем телеги в театр! Как можнобыло так относиться ко мне, к картине! Я сейчас вышел из монтажной и не смогвыбрать ни один трезвый дубль!" – рассказала Талызина в программе "Центральноетелевидение".