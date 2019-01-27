Совбез ООН проголосовал за предложенную США повестку проходящего заседания по поводу ситуации в Венесуэле.

Совбез ООН проголосовал за предложенную США повестку проходящего заседания по поводу ситуации в Венесуэле.Россия не поддержала тему, передает ТАСС.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что должен рассматриваться вопрос угрозы Каракасу и призвал поддержать позицию Москвы, передает "Интерфакс".Госсекретарь США Майк Помпео в Совбезе ООН обвинил президента Венесуэлы Николоса Мадуро в гуманитарном кризисе в Венесуэле. И добавил, что Мадуро несет полную ответственность за эту трагедию, передает РИА Новости.По словам Помпео, новый лидер Хуан Гуайдо должен навести порядок в регионе.В то же время издание "Вашингтон пост" опубликовало статью, в которой объяснило вмешательство США в дела Венесуэлы желанием президента США Дональда Трампа переизбраться на второй срок.Конгресс США единодушно поддерживают решение Трампа признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы.