Финальный поединок Гран-при Bellator состоялся 26 января в Инглвуде. Российский борец Федор Емельяненко потерпел сокрушительное поражение в первом раунде.

Финальный поединок Гран-при Bellator состоялся 26 января в Инглвуде. Российский борец Федор Емельяненко потерпел сокрушительное поражение в первом раунде."Конечно, я испытывал серьезное давление, знал, что дерусь с величайшим бойцом всех времен. Но в итоге мне удалось абстрагироваться и сделать то, что на что я способен лучше всего", – цитирует телеканал "" соперника Федора Емельяненко американского боксера Райана Бейдера.Бейдер нанес мощный удар слева, после чего Емельяненко не смог удержать равновесие. Роковой удар произошел уже в первом раунде. Для российского борца это стало шестым поражением за карьеру. Поклонники надеются, что он продолжит карьеру.